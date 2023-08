Ja, det kommer att handla om allt grönt – inte bara träd

Kerstin Frodig har ifrågasatt varför ingen programpunkt under Framtidsveckan för hållbar omställning i september handlar om kemiska bekämpningsmedel. Nej, just frågan om kemiska bekämpningsmedel i lantbruket har vi inte som särskild programpunkt denna gång. Däremot har vi bjudit in stadens restauranger att delta i en kampanjvecka för One Planet Plate som är Världnaturfondens (WWF) koncept för hållbara restaurangmåltider. Vi hoppas att flera restauranger kommer att ha åtminstone en One Planet Plate-måltid på menyn. En One Planet Plate-måltid innebär bland annat att vissa ingredienser måste vara ekologiska samtidigt som hela måltiden inte får generera större utsläpp än 0,5 kg växthusgasekvivalenter.