Lita på naturvetenskapen – det finns ingen klimatkris

Den globala medeltemperaturen i luften har stigit med 0,17 C per årtionde vilket indikerar en höjning med 1,3 C fram till 2100. En långsam samhällsanpassning är vad som krävs. Det meningslösa klimatslöseriet kan upphöra. Fokusera istället att rädda miljön från fortsatt förstörelse av oss människor.