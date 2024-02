Människoliv lika mycket värda – oavsett nationalitet

Alla andra flyktingar får heller inte gå på SFI eller annan svenskundervisning under tiden de är asylsökande. Det enda de kan göra är att vänta, månad ut och månad in, och försöka överleva på 61 kronor/dag. Flyktingar från andra länder än Ukraina tvingas dessutom genomgå en fyra timmar lång individuell intervju på Migrationsverket för att redogöra för varför just de ska få asyl och få stanna i Sverige och inte hänvisas till internflykt till en annan del av sitt hemland där det inte är stridigheter just för tillfället. Jag tror att ni håller med om att de befinner sig i en ännu svårare och mörkare situation. De ukrainska flyktingarna får tack vare massflyktsdirektivet uppehållstillstånd, arbetstillstånd och ofta även logi utöver dagersättningen.