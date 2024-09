Mer till de besuttna och mindre till de behövande

Detta åskådliggörs med att en medianlöntagare får en skattesänkning motsvarande 250 kronor per månad och en pensionär med 100 kronor per månad. Det som däremot inte nämns är att en höginkomsttagare typ Kristersson, Åkesson och Svantesson får en skattesänkning som kan uppgå till cirka 3 500 kronor per månad. Nämnas bör också att arbetslösa, sjuka och funktionsnedsatta får 0 kronor i skattesänkning.