Min åttaåring är jätteduktig och själv ge sprutor med insulin. Däremot kan han inte räkna ut hur många kolhydrater en måltid innehåller och hur stor dos insulin just den måltiden kräver. De har nämligen inte hunnit så långt i matten i skolan ännu.

Den enda orsak jag kan komma på till att man väljer att inte sätta in en resurs som hjälper mitt barn är just pengar. För inte kan det väl vara så svårt att förstå hur allvarliga konsekvenserna kan bli av en felbehandlad diabetes typ 1? Man kan dö. Det är faktiskt så. Och när något går snett så går det snabbt. Det är då läraren ska lämna tjugo elever, hämta annan personal, ladda glukagonsprutan, sätta den i min sons lår, ringa ambulansen och räkna nians tabell under tiden. Kanske hinner de lära sig räkna måltidens kolhydratmängd medan de väntar på ambulansen?