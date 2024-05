Modebranschen måste ta större ansvar i klimatarbetet

Vi ska kunna lita på de miljömärkningar som används. Branschen behöver minska användningen av mikroplaster som vi får i oss via mat och vatten med de hälsokonsekvenser det kan innebära. De nya reglerna ställer också högre krav på hållbara material som lättare ska kunna återvinnas, en mer transparent produktionskedja och förbud mot textildumpning.

Lagstiftning är en hjälp på vägen men precis som Kb/NSk:s ledare 2024-03-16 skriver måste vi sluta konsumera nytt i den takt vi gör. Vi köper i snitt 13 kilo textilier per person och år och modeindustrin producerar idag nästan dubbelt så mycket kläder idag jämfört med 90-talet. Men glädjande nog agerar vi konsumenter allt mer cirkulärt och väljer enligt Svensk handels senaste mätningar i högre utsträckning second hand. Kristianstad med omnejd har ett väldigt bra utbud av second hand-butiker som också ofta fungerar som mötesplatser lokalt.