Monarkin överlever ett tag till

Jag är tillräckligt gammal, så kanske jag får uppleva på min 85 års dag när Victoria blir krönt till vår nya drottning. Detta är en generationsfråga angående kungariket Sverige. När vi alla gamla stofiler och lärda (?) har blivit jord och aska, då återstår den yngre generationen. Och då blir det nog thank you and goodbye för Victoria med följe. Beroende hur gammal du är, Kennet, så kanske du får uppleva den dagen när Sverige byter statsskick. Man kan tycka vad man vill om kungahuset, men så länge svenska folket vill ha kvar det, så låt det då vara så. Det är demokrati, Kennet.