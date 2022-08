Närbussen – när du vill, varifrån du vill

De familjer som idag flyttar till Edenryd behöver en seriös möjlighet att åka kollektivt till jobb och skola i Bromölla. Boende i Äsphult måste kunna ta sig till Kristianstad även på en helg och inte vänta till en beställningstur måndag förmiddag. Människor från Hästveda behöver en möjlighet att ta sig hem från Hässleholm även när de jobbat sent eller träffat vänner en kväll. Exemplen är många på stadsdelar och orter som skulle behöva en utökad trafik så att människor har praktisk möjlighet att ställa bilen och istället välja buss och tåg.

Förslaget med Närbussen är att den ska anpassa sig utifrån när och var den behövs, och med hjälp av ny teknik kan den se till att köras just dit den behövs. När resenärer vill åka med Närbussen går de in i en app eller ringer in och anger varifrån och vart de vill åka. Sedan hämtar bussen upp dem där de är och kör dem dit de ska. Om fler personer bokar en resa i samma riktning åker de tillsammans och då anpassar det tekniska systemet rutten automatiskt.