Okunniga eller korkade företagare?

Per Anders Lihmé, var en känt och respekterad företagare under många år i Åhus. Med goda fastighetsaffärer startades företaget Palab – Per Anders Lihmé AB. Efter grundarens frånfälle har hustrun Karin Lihmé fortsatt företagandet i bolaget tillsamman med sonen, där de nu fått lära sig den ”hårda vägen”, att bli manipulerade av slipade bedragare.