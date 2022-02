Årligen kör Skånetrafiken buss för cirka två miljarder kronor. Det inkluderar stadsbusstrafiken i städerna och regionbussarna på landsbygden. De justeringar i trafiken som gjorts under 2019 motsvarar sex miljoner kronor. Det motsvarar mindre än 0,2 procent av busstrafiken. Främst har det varit avgångar med väldigt få resande. Avgångar som i snitt har två resenärer är svåra att motivera, både sett till kostnad men framförallt till miljöpåverkan. Men det kanske inte är något som bekymrar Miljöpartiet?

För oss moderater är det viktigt att hela Skåne ska leva. Vi är också medvetna om att flera av de avgångar som justerades under 2019 gick på den skånska landsbygden, det är inget vi sticker under stol med. Däremot väljer vi att vara konstruktiva och se lösningar istället för problem. Tillsammans med våra kollegor i Alliansen har vi tagit initiativ till satsningar och pilotprojekt för att utveckla nya former för att bedriva kollektivtrafik på landsbygden, inte minst de delar som har sämst tillgänglighet.