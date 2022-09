Politik eller juridik? Kan vi lita på våra politiker?

Håkan Hydén, professor i rättssociologi, kräver att Hässleholms kommun gör något åt algblomningen i Finjasjön. Foto: Kristina Höjendal

Problemen med Finjasjön är en angelägenhet för politikerna i Hässleholm. Jag tillskrev därför till de politiska partierna, där jag med utgångspunkt i den slutrapport som lämnades i februari 2022 konstaterade att Finjasjöns bottensediment av fosfor måste bindas genom tillförsel av aluminium. Kostnaden för detta är beräknad till 300 miljoner kronor. För att få ett mått på de politiska partiernas engagemang rörande detta konkreta miljöproblem ställde jag frågan om de var beredda att genomföra de åtgärder som krävs inom en tidsperiod av a) 1-2 år, b) 5 år, c) 10 år, d) Inte alls.

Politiker är emellertid inte politiker för inte, så jag fick naturligtvis inte svar på frågan från något av partierna. Mest ambitiöst var Liberalerna som i ett omfattande och initierat svar pekade på allt som gjorts under åren, hur kommunen prövat sig fram med olika metoder i form av muddring 1987-1991 (till ett belopp om cirka 100 MSEK) och reduktionsfiske som fortfarande lär pågå. Visserligen ger reduktionsfisket bättre vattenkvalitet, men det finns tillstötande problem i form av återkommande bräddningar till Finjasjön, det vill säga orenat avloppsvatten tillförs sjön från reningsverket samt pumpstationer belägna vid sjön eller något av tillflödena. Liberalerna svarar på min fråga att dom är beredda att genomföra de åtgärder som behövs men anser att det är för tidigt att ta ställning till om detta innebär aluminiumbehandling för 300 miljoner kronor eller ej.

Övriga partier som svarat är delvis inne på samma linje. Frågan om aluminiumbehandling har ännu inte diskuterats i partigruppen, skriver Socialdemokraterna. Vi har ännu inte haft någon genomgång av rapporten och inväntar den innan beslut fattas. Frågan är komplex och kräver ordentlig genomgång, skriver Moderaterna. Det behövs enligt Miljöpartiet en hel palett av åtgärder. Utöver åtgärder för att behandla historiska utsläpp måste ett mycket aktivt arbete startas för att minimera, kontrollera och eliminera de utsläpp som fortfarande når sjön, bland annat fiske, muddring, minimering av utsläpp från jordbruk, avrinning, reningsverk och enskilda avlopp. Detta kan till exempel göras med att återinföra ett vattenråd, anser Miljöpartiet.

”Jag antar att de politiska partierna inte vill binda upp sig vid konkreta löften.”

Jag framhöll i ett påminnelsemejl att jag är inkopplad på ett forskningsprogram som handlar om framtidens städer, så kallade Smart Cities. Ett tänkbart scenario är att stad och landsbygd flyter samman med till exempel stadsodlingar, rekreationsmöjligheter och mötesplatser inom den urbana miljön. Här spelar tillgången till vatten en viktig roll. Hässleholm skulle kunna ha en sådan tillgång i Finjasjön. Detta var något som Miljöpartiet instämde i och fortsatte: ”Kommunen tar inte del av statsbidrag och annan finansiering för miljöarbete. Det är så för att det inte finns personal som jobbar med dessa frågor”. Kunskap saknas och att initiativ kommer därför inte från tjänstemannahållet. Inom miljö- och stadsbyggnad är alla resurser kopplade till byggnation eller tillsyn men inga till miljöutveckling.

Vänsterpartiet anser att vi inte har den moraliska rätten att inte göra vad vi kan för att lämna över Finjasjön så frisk som möjligt till kommande generationer. Detta kostar mycket pengar och då ska vi hitta sätt att finansiera detta. Björn Widmark som företräder Folkets Väl menar för sin del att det finns andra mer kostnadseffektiva alternativ än fosforreduktion i bottensedimentet. Han nämner i första hand reningsverket, som av och till släpper ut orenat avloppsvatten i samband med så kallad bräddning samt även i övrigt bör ses över. Vidare anser Folkets Väl att reduktionsfisket ska fortsätta. Sammantaget menar Folkets väl att det finns all anledning för kommunen att göra Finjasjön frisk igen, i synnerhet med tanke på att Hovdala och området runt Finjasjön är förklarat som riksintresse.

Kristdemokraterna skriver att de mottagit mitt ärende och att de kommer hantera det så snart som möjligt. Så har dock ännu inte skett. Sverigedemokraterna – liksom Centern – har överhuvud inte hört av sig.

Något egentligt svar på min fråga har jag således inte fått. Jag antar att de politiska partierna inte vill binda upp sig vid konkreta löften. Det har dock framförts en hel del synpunkter i frågan. Mycket har gjorts under åren, men det är just det som är problemet. Inget har trots det skett till det bättre. Nu måste politiker och tjänsteman prioritera frågan om något ska hända. Utöver att binda fosfor i bottensedimenten, tycks det som om de diffusa utsläppen från reningsverk och pumpstationer hör till de stora bovarna. Här gäller det att vända på varje sten. Det kan inte vara en tillfällighet att övriga sjöar i kommunen där reningsverk och pumpstationer saknas inte drabbas av algblomning.

Finjasjön dras med både gamla och nya försyndelser som kommunen bär ansvar för. Politikerna tycks dock inte beredda att fullt ut bära sitt ansvar. De kan alltid glida undan. Måhända återstår bara rättsliga medel för att framtvinga nödvändiga åtgärder.

Håkan Hydén

Senior Professor in Sociology of Law, Lund university

Docent in Private Law

Guest Professor in NormScience and transformativ innovation at Halmstad university

Fellow of the World Academy of Arts and Sciences