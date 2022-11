Profet på hemmaplan – klarar han motvinden?

Senast Anders Torstensson tränade klubben (hösten 2021 efter sparkade Christian Järdler), så hette målvakten Carljohan Eriksson (Dundee United), mittbacken Carlos Gracia (Djurgårdens IF), mittfältaren Elias Andersson (Djurgårdens IF), wingern Joel Nilsson (Hammarby IF) och forwarden Amin Sarr (SC Herenveen).