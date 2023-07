Så kan Skånes föreningsliv få ut mer av Allmänna arvsfonden

Samtidigt vet vi att det är stora skillnader mellan länen på hur mycket projektmedel som delas ut. Kronoberg var det län som under 2022 fick mest stöd ur Allmänna arvsfonden per invånare i länet. Det visar Arvsfondens Projektbarometer. Skåne hamnade på femte plats bland landets 21 län. Under 2022 betalade fonden ut totalt 97 miljoner kronor till 49 projekt i Skåne.