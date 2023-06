Sanning och konsekvens eller konsten att försöka svära sig fri

Kommundirektören Petra Gummeson påstår att hon ”inte på något sätt har någon kännedom” om att politikern skulle haft sexuella relationer med barn eller unga som är under 15 år. Hon kände dock till att en tonåring som var föremål för omsorgen i Osby kommun varit utsatt för sexuella kontakter. Petra Gummeson är utbildad sjuksköterska och har under många år haft ledande befattningar inom vård och omsorg innan hon blev kommundirektör. Med den bakgrunden borde det sitta ryggmärgen vad som måste ske när någon medarbetare från omsorgen slår larm. Att påstå att hon ”inte på något sätt har någon kännedom” betyder i klarspråk att hon sopat ärendet under mattan. Den normala konsekvensen är att det blir byte även på kommundirektörsposten när förtroendet är förbrukat.