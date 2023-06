SD älskar farthindret vid C4-shopping, är Långebro nästa?

S får en vilseledande rubrik och SD kan inte låta bli att reagera som anti-hjälte, helt tvärt emot hur de faktiskt agerar. Populismen tränger igenom och SD klarar inte hålla fast vid beslut som de tagit, inte heller orkar de stå upp för rollen som kommunledning. Bron kommer fortsatt ha enkla filer till och från centrum i minst 30 år till, enligt SD:s ställningstaganden. En flaskhals som förstör flöden in och ut från centrum. Detta både för bil, buss, cykel och gående. Att bygga en rondell mellan den nuvarande och bron löser inget mer än utfarten från Hedentorpvägen, det förbättrar på inget sätt över Långbro in i centrum.

Sverigedemokraterna skriver att ”Handel skapas genom just flöden, ju fler människor på stadens gator desto högre sannolikhet att affärerna säljer varor” samtidigt som de vill hänvisa all trafik till den smalaste broförbindelsen in till stan. Om detta är medveten vilseledande retorik eller om SD inte förstår vad det är som de beslutar får vi säkert inget svar på. Utifrån deras resonemang i tidningen så älskar de farthinderlösningar likt det vid C4-shopping, så till den grad att de vill placera sådant vid den smalaste bron in till centrum, för att hjälpa cyklister till järnvägsbron. Även denna detalj kommer förstöra de flöden de säger sig förespråka. Det är just denna flaskhals över Helge Å som gör presenterade planer för Långebro till bortkastade investeringar, som tränger bort satsningar på infartsleder som på riktigt kan ge flödesförbättringar i centrum.