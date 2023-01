Under förra mandatperioden leddes Hässleholm av ett minoritetsstyre och det gällde att hitta en partner i något av de övriga blocken för att få igenom sina idéer. Detta upplevdes med rätta som osäkert och skakigt av kommuninvånarna, och det var inte självklart vilken sida som skulle vinna omröstningarna i fullmäktige. Idag har vi ett majoritetsstyre och förutsättningar att få igenom en kraftfull politik till kommuninvånarnas bästa. Som pricken över i har vi tillsammans med M och KD lyckats undvika en skattehöjning vilket vi är mycket glada för.

Gällande samtalstonen visavi andra partier har nog SD blivit hårdast åtgånget både i politiken och av media. Det hade varit klädsamt och ärligt av Johan Hammarqvist att rannsaka sig själv i sin roll både som skribent och centerpolitiker gällande vilken ton han använt mot vårt parti. Under lång tid var SD utestängda från alla former av samarbete i Hässleholmspolitiken och de verbala påhoppen mot oss var många. Sverigedemokraternas hjärtefrågor blev under många år nonchalerade och marginaliserade av övriga partier och deras medier även på nationell nivå. Vi blev utestängda från politiska debatter och samarbeten, vi varnade men ingen lyssnade. Resultatet ser vi i dag i en brottslighet som sticker ut jämfört med andra länder. Idag har verkligheten gett oss rätt i vår politik på många områden vilket fler och fler blivit smärtsamt medvetna om. Vi har också en regering som med stöd av vårt parti kan agera för att förhindra vidare destruktiv utveckling i vårt land.