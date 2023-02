Sjuttiotalism på gott och ont

1974 blev Kristianstad stad till kommun. Ord som stadsfullmäktige och drätselkammare försvann. Ett riksdagsbeslut 1969 var tvingande för hela landet. Småkommuner skulle slås ihop. Först frivilligt, sedan tvingande. I all demokrati finns en överhet, särskilt om utveckling gäller ekonomiska frågor.

Sjuttiotalism var en tid på gott och ont. Jämställdheten då män fick lära sig lite om hem och barn. Kvinnor kunde göra karriär, bli polis, läkare och präst. Fritid tillsammans under enkla former. Tågluffa i Europa under 28 dagar. Till Hamburg och Paris mot Rivieran. Sova på en solig strand, romantisk färdkost med vin, ost och bröd. Fångad av kärlekens närvaro.