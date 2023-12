Psykiatrin är ett sjunkande skepp. När 4 avdelningar blev till 3 så var det psykosavdelningen som gick under, och det var kort efter att en ny enhetschef tillträtt. Denna enhetschef fick då istället ta över en allmänpsykiatrisk avdelning, som fick stänga den också. Nu har Kristianstad en intensivvårdsavdelning och en allmänavdelning kvar, plus akutmottagning dagtid. Under ledning av fyra enhetschefer.