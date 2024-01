Som ordförande vid sammanslagningen av våra två stora företagarorganisationer Småföretagens Riksorganisation och Företagarförbundet, hade jag flera tillfällen att samtala med Småföretagens dåvarande ordförande i Osby, fotograf Sven Olof Sundin, som var väldigt entusiastisk för företagarklimatet i Osby. Sven Olof sade till mig: Svend! Flytta till Osby, där kommer du att trivas med våra förtroendevalda och tjänstemännen, alla är lika hjälpsamma och tillmötesgående. Då jag alltid har trivts i såväl dåvarande Åhus kommun, som efter inkorporeringen 1971, med alla tjänstemän och förtroendevalda i Kristianstad kommun, har jag stannat kvar och trivts bra som företagare. Då jag under femtio år bedrivet min maskinproduktion i Åhus och under samma tid haft livsmedelsproduktion under trettio år med många besök av livsmedelsinspektörer, utan att någon gång råka ut för denna typ av despotiska tjänstemän, som de sista åren drabbat företagaren Sofie Billsten i Osby med flera företagare.