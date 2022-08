Det höga elpriset kan, lite förenklat, förklaras med att EU har en gemensam elmarknad och där det högsta marginalpriset på den el som passerar mellan två elområden sätter priset för all el inom båda dessa två elområden. Så om till exempel svenskproducerad el kostar säg 50 öre/kWh och en del av detta kan exporteras via elkablar från elområde 4 (med Skåne) till Tyskland för säg 500 öre/kWh så får också vi skåningar betala tyskarnas importpris, det vill säga 500 öre/kWh. Och detta marginalpris kommer att gälla för all skånsk elförbrukning under den avtalade tiden, normalt ett dygn.