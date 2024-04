Smutskastning av klimataktivister

De kan komma från både politiker, ledarskribenter och individer. FN redogör i en specialrapport 2021 om hur just klimataktivister blir offer för desinformation och smutskastningskampanjer och att dessa kampanjer ofta kan spåras till mäktiga intressegrupper som fossilbränsleföretag, utvinningsindustrier och andra som utövar påtryckningar på regeringar. (A/76/222 sida 7-8. 2021). Det var just for att få en snabb respons på bland annat dessa kränkningar av Århuskonventionen, som FN utsåg specialrapportören Michel Forst. I februari kom den specialrapport som vi bygger vår insändare på: ”Statligt förtryck av miljöprotester och civil olydnad: ett stort hot mot mänskliga rättigheter och demokrati” (fritt översatt).