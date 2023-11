Familjen i fråga blev okynnesanmälda, detta satte sedan igång ett rent helvete för just denna familj med barn. En otroligt stor misstänksamhet och ett sätt att definitivt hitta något hos denna familj som de kunde slå ner på och göra sej ”nyttiga”, det hotades, det förtalades, det var regelrätta förhör med barnen samt föräldrarna i värsta Gestapo stil- Allt i syfte att hitta något de kunde slå ner på, allt bara för att på något sätt visa sin makt på.

Det helvete som denna familj upplevde under några månaders tid i denna vansinniga process var fruktansvärt. En ständig oro över vad socialtjänsten skulle insinuera i nästa steg, allt i syfte att hitta något som de kunde anmärka på samt agera. De värsta hoten som framfördes var att barnen skulle omhändertas, förstå denna familjs psykologiska press under denna tid! Att då som familj leva under detta psykologiska hot oförskyllt och utan att några som helst bevis för något presenterades, bara en massa ”tyckanden”, ”magkänslor”, ”menanden” måste ha varit fruktansvärd tortyr för denna familj.