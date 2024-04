Som man bäddar får man ligga – ”lider med polisen”

Skärholmen i södra Stockholm på onsdagskvällen. En man i 40-års åldern har just skjutits ihjäl framför ögonen på sin son.

Det räcker med att sitta i en taxi på behörigt avstånd och lyssna på hög musik. Sen väntar man in ungdomarna och hjälper dom med flykt från platsen men det kan inte heller bevisas.

Regeringen vill sätta in mer poliser för att bekämpa detta, men det måste vara frustrerande för polisen att släpa in dom genom ena dörren för att se på när tingsrätten släpper ut dom genom andra dörren. Ut går dom visslande för att återgå till en ny runda med nya upptåg. Jag lider med polisen som får så mycket skäll för att dom inte gör något som det i dagligt tal alltid låter. Att dom tydligen bara sitter och rullar tummarna. Är det konstigt att poliser droppar av hela tiden för att dom tycker det är meningslöst att utsätta sig dagligen för spott, hot och se att deras jobb är förgäves när lagarna är skrivna på 1800-talet och absolut inte passar in i vår tids kriminalitet.