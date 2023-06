Styret har inga belägg för sina påståenden

Sedan 1960-talet har den svenska sjukvården erbjudit patienter med vissa neurologiska sjukdomar, reumatism och psoriasis möjlighet till rehabilitering i varmt klimat, eller klimatvård. Det innebär intensiva rehabiliteringsinsatser med hård träning under en längre tid, vanligtvis en månad, i stabila, lagom varma klimatförhållanden.

Rehabiliteringsresorna pausades under pandemin, men nu när det inte finns några hinder för att återuppta dem föreslår istället den styrande Treklövern att de ska stoppas för neuropatienter och reumatiker. Detta utan någon som helst dialog med dem som faktiskt berörs och vet bäst hur viktig vården är, det vill säga patienterna.

För det andra är klimatvård billigare än att ge patienterna motsvarande rehabiliteringsinsatser i Sverige. I de avtal som Region Skåne har just nu varierar kostnaden för klimatvård mellan 1 411 och 3 206 kronor per vårddygn för neuropatienter. Motsvarande kostnad hos den svenska leverantör man har avtal med är 3 728 kronor per vårddygn.