Tänk om järnvägen byggs någon annanstans

Den här texten avser inte att redogöra alla möjliga alternativ utan enbart för en annan möjlighet och sedan jämföra med de nu rådande idéerna. Låt oss prova ett annat alternativ. Till exempel att järnvägen flyttas från Mellanskåne till västra Skåne. Ingen omöjlig tanke. Vad skulle för- och nackdelarna bli? En nackdel är att järnvägen blir längre. Oavsett dragning genom Skåne möts alternativen i Ljungby. Det blir en cirka 20-25 km (15 procent) längre järnväg via Helsingborg än via Hässleholm. Fördelarna är desto fler. Till exempel kan den nya järnvägen följa motorvägarna väldigt väl och på så vis minimera naturintrång, bullerpåverkan och omgivningspåverkan. Vi ökar järnvägskapaciteten mellan Malmö och Helsingborg avsevärt och Västkustbanan också är rätt vältrafikerad. Vi kanske slipper bygga ut E6an på grund av mer järnväg. Banan behöver inte gå via Lund eftersom Lund är en flaskhals samt har krav på en väldigt dyr stationsanläggning. Landskrona, Helsingborg, Åstorp och Markaryd får stationer, antingen via bibana eller att stationerna anläggs direkt utmed den nya järnvägen. Den nya järnvägen via Helsingborg kan sammanbindas med befintliga banor som till exempel Västkustbanan och Markarydsbanan. I så fall kan trafik mellan Malmö/Köpenhamn och Göteborg/Oslo använda den ny järnvägen vilket självklart är en fördel. Möjlighet att bygga banan även för gods bör diskuteras i detta sammanhang och järnväg för olika hastigheter bör också prövas.