Trump ett hot mot demokratin och rättssäkerheten

Försvaret hävdar hittills att Trump bara utnyttjat sin lagstadgade rätt att uttala sig om valet. Åklagaren har emellertid formulerat åtalet på ett sätt som ska försvåra Trumps försvarsadvokater att hänvisa till yttrandefriheten. Åklagaren säger till och med i åtalet att Trump har rätt att ljuga. Men Trump åtalas inte för att ha ljugit. Under sin presidenttid ljög han eller lämnade vilseledande uppgifter 35 000 gånger. Han åtalas för att han agerat på sina lögner om att valet stals från honom.

Den högersväng som Amerika tog under Trump är ingenting nytt. Den har inte uppstått med Trump. Den kulminerade under Trump. Han tog över krafter som funnits i det republikanska partiet under lång tid. Det går en tråd från Goldwater på 1960-talet till Ronald Reagan på 1980-talet. Reagan drog fördel av att många tidigare demokrater stod främmande för förändrade normer och beteenden (till exempel medborgarrättsrörelsen, abortfrågan, äktenskap mellan samma kön, vapenkontroll). Högerpopulismen kom på 1990-talet. Det var globaliseringens årtionde som drabbade tillverkningsindustrin. Argument som Trump använde.