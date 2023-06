Området där Tivoliparken finns i dag låg fram till 1775 mestadels under vatten. Detta år bröt Helgeån ett nytt utlopp (Gropahålet). Vattennivån sjönk i ån och då även i det malariatäta sumpmarksområdet mellan Fästningsrektangeln och Helgeå. När området, som ägdes av staten, inte längre var översvämmat året om kunde periodvis kor beta där, gräs växa, hö skördas och kommendanten, högste befälhavare för fästningen, håva in all förtjänst. Det gjorde att platsen i folkmun kallades Commendantsängen.