Varken broddar eller svala rum – är det omtanke och omsorg?

Gratis broddar till våra äldre, en motion från Socialdemokraterna som redan vunnit gehör i kommunfullmäktige men nu, enligt det ”nya” styret, skulle återkallas. Argumentationen kring detta återkallande handlade i huvudsak om kostnader. Visst finns där en kostnad initialt men räddar vi några av våra äldre från onödigt lidande, ofta med långtgående konsekvenser just till följd av hög ålder, så är det värt mycket.

Tillgång till ett nedkylt rum på våra särskilda boende under heta sommardagar var ett annat ärende som vunnit gehör i kommunfullmäktige men som nu, enligt det ”nya” styret, skulle återkallas. Målet med detta ärende handlade om att åtminstone ett rum (ett gemensamt dagrum eller liknande) på våra särskilda boende ska ha så pass låg temperatur under varma sommardagar att man kan känna lite svalka. Med all kunskap som finns om hur värme kan påverka människor med olika diagnoser negativt så vill man hoppas att detta borde prioriteras. Argumentationen kring detta återkallande var osammanhängande och svår att förstå sig på.