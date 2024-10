Vem är det som gör något olagligt?

Efter varje förnyelse av lottot, får deltagarna i bolaget kopior av lottoraderna med alla tio veckorna på 2 A-4 ark (mail), namn på de fyra deltagarna i bolaget, hur länge lottot gäller och avgift att betala, eller vinst att få sig tilldelad. Detta har styrkts av spelkvittot, vilket har fungerat utmärkt i 44 år. Jag har hela tiden lämnat in dessa rader i butik, just för att få detta kvitto så att jag på ett korrekt sätt kunnat redovisa för mina tidigare arbetskamrater. Mina egna lottorader lämnar jag in via datorn.