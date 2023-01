Problemet uppstår alltså först i semifinalen när vi möter ett av Osbylagen. När vi leder med ett blir en av våra yngre spelare nedknuffad ganska brutalt. Tumult uppstår och en av våra spelare från bänken springer, i ren frustration, in och knuffar undan den Osbyspelare som dessförinnan hade knuffat ned vår spelare efter dömd frispark – en frispark som tilldelades Vilan kan tilläggas. Det är i denna situation en person från deras publik springer in varpå några av Vilans supportrar springer in. Denne Osbysupporter visade sig vara en person som tillhörde Osbys andra lag. Våra supporters ska givetvis inte springa in och det är vi strikt emot, men samtidigt var det faktiskt deras supporter som sprang in först och detta nämns inte.