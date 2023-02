Hässleholms kommun har under drygt 10 år varit positiv och stöttande till vår vision om Torsjö Live, i vår strävan att göra festivalen till en glädjefest för hela familjen. Politiker och tjänstemän har genom åren prisat vår satsning och gett såväl moralisk som ekonomisk support. För att exponera kommunen i en positiv anda har vi tillsammans haft ett sponsringsavtal under alla år. Denna summa har på senare åren legat på 250 000 kronor och varit ett värdefullt bidrag för att vi ska kunna marknadsföra festivalen och locka nya besökare till vår fina kommun.

Man hänvisar i beslutet till dålig ekonomi i kommunen men i efterföljande kommentarer från ovannämnda nejsägande politiker talas det om att man inte vill sponsra företag. Vid vår träff med samma politiker 1 december framkom även denna tveksamhet mot att stödja företag, trots att kommunens egna policydokument anser detta vara fullt möjligt. Under detta möte föreslog vi bildandet av en förening för att underlätta ansökningen men fick besked att detta inte skulle hjälpa. Är det enbart kommunens ekonomi som ligger bakom så bör ju alla andra bidrag och sponsringsavtal som kommunen har med föreningar och företag även sättas till noll. Om man menar att sponsring/bidrag även ska fortgå under dålig ekonomi så skulle ju en generell reducering av bidragen vara motiverat men inget totalt avslag.

Lina Bengtsson hävdar att kommunen trots beskedet om indragen sponsring indirekt stöttar Torsjö Live genom tjänster inom sanitet, såsom sophämtning och tömning av toaletter via Hässleholm Miljö AB. Men faktum är att vi så sent som förra veckan fick besked från Hässleholm Miljö att de inte kan hjälpa till med sanitetstjänster under sommarens upplaga av Torsjö Live, med hänvisning till kommunens riktlinjer.