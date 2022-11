Vi måste vara vaksamma mot de krafter som vill skada demokratin

Kristianstad är idag en mångkulturell kommun som ska vara stolta över alla de nationaliteter, religioner och kulturer som bor och verkar här. Nätverket med alla organisationerna vill verka för öppenhet och gemenskap bland alla människor som bor här och motverka alla former av främlingsfientlighet, rasism och antisemitism. Propaganda och falska nyheter användes av nazisterna på 30-talet och var en stor del i deras framväxt. Vi måste alla vara vaksamma mot de krafter som vill skada vår demokrati.

I Malmö visas fortfarande utställningen ”Auschwitz – Not long ago. Not far away.” Idag tjänar kvarlevorna och historien från Auschwitz som en varning för de fasor som härrör från hat, intolerans och antisemitism, och får oss att se mänsklig grymhet i det yttersta. Se utställningen!