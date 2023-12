Vindkraften är billig och bra

Ernst klagar på att vindkraften påverkar elpriset. Men är det inte bra att elpriset sjunker när det blåser bra? Igår 17 december var exempelvis spotpriset på el i hela Sverige och Finland cirka 4 öre per kilowattimme och hälften av all svensk el kom från vindkraft. Idag 18 december är det vardag och större elanvändning och elpriset ligger på cirka 21 öre. Det är riktigt att vindkraftens produktion varierar med hur mycket det blåser, men hittills har den svenska vattenkraften kunnat balansera svängningarna på ett bra sätt. I framtiden måste vi också använda andra sätt att lagra överskottsenergi. Stora batterianläggningar är redan på väg och fungerar bra för att kompensera snabba förändringar i elkonsumtionen. För att lagra energi under längre tid är elektrolys av vatten till vätgas bra. Detta kommer att användas vid de stora norrländska industrierna som ska producera stål utan kol. Eftersom vätgasen här kommer att användas direkt som industriråvara blir energiförlusten inte alls så stor som Ernst påstår.