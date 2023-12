Vindkraften förstör elnätets infrastruktur

Vindkraft är enormt tärande på jordens resurser. Total materialåtgång är för vindkraft 10000 ton per terawattimme (TWh), för kärnkraft 1000 (US Dep of Energy). För strategiska metaller ser bilden ut så här: havsvindkraft knappt 300 ton per TWh, landbaserad vindkraft knappt 200, kärnkraft cirka 10 (IEA).