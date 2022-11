Zonta uppmanar till krafttag mot digitalt våld

Zonta deltar genom kampanjen Zonta Says NO. I år lyfter vi särskilt fram det våld som sker digitalt eller där kontakten mellan brottsoffer och förövare inleds digitalt.

Digitalt våld kan ta sig många uttryck. Särskilt oroande är när flickor och unga kvinnor kontaktas via sociala medier och luras eller tvingas in i prostitution eller utsätts för andra typer av sexuella övergrepp. Med hjälp av appar som Snapchat kan förövare ta sig ända in i barns hem. De ger löften om belöningar eller hot och förmår barnen att skicka nakenbilder och filmer på sig själva. Enligt Internetstiftelsen har 38 procent av flickor i åldern 12–19 år under året utsatts för oönskade kontaktförsök på internet. I åldersgruppen uppgav 21 procent av flickorna att de fått obehagliga eller stötande bilder skickade till sig av okända personer.