Skådespelaren Helen McCrory död

Spelade matriark

Helen McCrory föddes i London 1968 och började sin karriär på scenen, bland annat vid National Theatre. Hon har spelat före detta premiärministern Tony Blairs hustru Cherie Blair vid två tillfällen, "The queen" från 2006 och "The special relationship" 2010. I "Peaky blinders" spelade hon matriarken Polly Gray.

Fick OBE

2017 fick Helen McCrory en OBE för sina insatser på scenen. Order of the British Empire är en utmärkelse två snäpp under att bli adlad. Under coronapandemin samlade McCrory och Lewis in pengar till initiativet "Feed NHS", som gick till att catera mat från restauranger till dem som jobbar inom sjukvården. Att hon själv var sjuk i cancer var inte allmänt känt.