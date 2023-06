– Sökandet fortsatte under natten (till måndag, reds. anm) och vi var bland annat uppe med drönare. Svårigheten är att veta var man ska kraftsamla resurserna. Därför är vi väldigt beroende av allmänhetens tips, säger Björn Blom, som är polisens platschef vid Tyrs hov.

Hit kom under måndagseftermiddagen även Birgittas man, för att på plats se vad som görs för att hitta henne.

– Vi vet att Birgitta är rätt pigg i kroppen och cykelburen, så det är väldigt svårt för oss. Sökområdet är så oerhört stort och vi får inte in några relevanta tips just nu. Visst kommer dit in en hel del tips, men inte några som vi känner kan leda oss rätt. Det har vi inte fått sedan i lördags, säger Andreas Hulting och fortsätter: