Ni vet: Söker man en flygresa via någon av webbtjänsterna, fastnar man glatt för att en resa kostar exempelvis 1 700 kronor. Fast vid närmare granskning, får du för det priset i princip endast gå ombord på planet och andas. Än så länge, faktiskt både in och ut. Ja, inte riktigt sant. Du får sitta i ett säte också, men bombarderas i samband med och efter bokningen av ständiga mejl om att uppgradera, särskilt just hur du sitter eftersom benutrymmet i en Airbus (vanlig flygplanstyp) är för snålt för flertalet skandinaviska skånkar. Självklart måste du även upp med börsen för att få ta med en väska större än en tom och tillplattad vinbox i kabinen.