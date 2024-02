I radions P3 embracar de sitt content på fullt allvar

Japp. Har gjort det igen, lyssnat på radions P3 i sammanlagt fem minuter. Under denna korta tidsrymd lyckades en programledare få in en variant av engelska ordet ”embrace”, alltså omfamna, gällande alla hjärtans dag. Minuten senare berättade nyhetsuppläsaren att USA:s president Joe Biden minsann numera finns på Tiktok (sociala medier), men att det finns kritik mot hans ”content”, alltså innehåll. Jag frågar mig: Varför, varför och varför igen, ersätta svenska med totalt onödiga engelska ord i dessa fall? Jag har inga svar. Kanske handlar det om ren ondska. Er gissning är minst lika bra som min.

Mer tv: ”Svenska nyheter” i SVT går från klarhet till klarhet. Bitande bra satir som ofta lyckas riva av några besvärande plåster. Sist en genomgång av Danmarks framgångsrika hantering av gängkriminalitet, en kombination av förebyggande arbete och hårda tag. Det vill säga allt det som Sverige inte har gjort under 30 års tid.

Just där tror jag han har fel. I händelse av en rysk invasion hade gängen i stället börjat sälja knark till invasionsarmén. Förmodligen hade de också lierat sig med fienden, för att kunna plundra civilbefolkningen. Just nu kvittar det lika, eftersom de kriminella är fullt upptagna med att expandera till Norge, som nu får känna förbrytarplågan från grannlandet in på bara lusekoftan.