Sösdala IF:s mångmiljonprojekt invigdes med världsrekord i fotbollsjonglering

Egentligen handlade det om en ny konstgräsplan på Hanåsvallen i Sösdala. Det slutade med ett mångmiljonprojekt med multiarena, padelbanor, löparbana och 11-mannaplan med konstgräs och belysning. Nu är Mötesplats Hanåsvallen invigd under fin pompa och ett nyslaget världsrekord i fotbollsjonglering. Sösdala IF firade även sitt 100-årsjubileum, ett år för sent.