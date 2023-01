75-årig man försvunnen – hittades mitt i skogen efter midnatt

Polisen var på plats i området med en större resurs och sökte efter mannen, och vädjade till allmänheten om hjälp. Omkring midnatt hade polisen fått in en del tips och observationer.

– Man kan säga att vi just nu letar efter en nål i en höstack. Vi har inget konkret att gå på men får in lite tips efterhand som att vi gått ut med på sociala medier, sade Rickard Lundqvist, presstalesperson hos polisen, tidigare under söndagskvällen.