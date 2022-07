Årets invigning av Jamboree22 är nu avklarad

Scoutbyarna är på plats, alla med sin egen unika ingång, byggd av scouterna under dagen. Även tvättställ, matplatser och toaletter var under söndagen redo att ta emot scouter från flera delar av världen. Under söndagen invigde drygt 11 000 lägerdeltagare årets Jamboree22 i Åsum.