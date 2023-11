Axel Danielson: ”Det är alltid någon bakom kameran som avgör vad som ska filmas”

På lördagen återvände filmskaparen Axel Danielson hem med sin film ”And the king said what a fantastic machine”, som fått stor internationell uppmärksamhet.

Filmen handlar om mänsklighetens fascination av att filma och fotografera sin värld, och vad som händer med världen när alla är upptagna av att fånga den på bild.