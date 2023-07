Detta kan du göra gratis i juli: Stora listan i hela nordöstra Skåne

Nordöstra Skåne • 05 juli 2023 08:53 • 05 juli 2023 10:16

Naturum anordnar många gratisaktiviteter under sommaren. Många av dem fortsätter in i augusti.

Kristianstads kommun

1-28: Sommarlov på Urbana: Drop in till aktiviteter på Urbana hembygdsgården för barn mellan 6 och 14 år med föräldrar. Även gratis utflykter till bland annat naturen, stranden och andra roliga ställen anordnas, anmälan görs till personalen på Urbana.

1-31: Boule på Stora torg: Under måndagar, onsdagar, fredagar och lördagar under hela juli kan man spela boule med Wendes Pétanque Club på Stora torg. Det finns klot att låna på plats.

1-31: Utemorgon på Naturum: Se vad dagen har att ge! Kanske blir det en tur runt Naturums närområde eller så dukas det upp med stort och smått att fascineras av. Samling utanför entrén kl 10 varje måndag till fredag.

1-31: Fiskprat på Naturum: Kl 14 varje vardag reder personalen på Naturum ut hur man ser skillnad på en sarv och en abborre. Passa på att komma nära fiskarna i akvariet när de ska få mat.

1-31: Havshjulet på Naturum: Lär dig mer om havets spännande djur. Varje vardag kl 15 i hörsalen på Naturum berättas det om havsdjurens fiffiga knep för att överleva.

1-31: Småkryp i bäcken på Naturum: Tillsammans med naturvägledaren undersöker ni husmaskar, lungsnäckor och sötvattenmärlor i bäcken på Naturum. Kl 16 varje vardag.

1-31: Qigong på Naturum: På takterrassen varje torsdag kl 8,30 anordnas Qigong som bjuder på mjuka rörelser och vacker utsikt. Det varar ciska 30 minuter.

3-31: Sommarbasket: Kom och testa på basket tillsammans med Kristianstad basket på olika platser i kommunen under sommarkvällarna. Måndagar Sånnaskolan, Åhus kl 18-21, tisdagar Österängs utomhusplan kl 18-21, onsdagar Öllsjö skola kl 18-21, torsdagar Gamlegården kl 18-21 samt på Färlövs skola den 11 och 18 juni kl 18-19,30. Ålder 8-18.

Fritidsbanken Pep Up kommer till flera orter i Kristianstads kommun. Foto: Mikael Persson

3-28: Fritidsbanken Pep Up: Det bjuds på rörelseturné när en skåpbil full av aktiviteter och redskap åker runt till orterna i Kristianstads kommun och gör aktiviteter med framför allt kommunens barn. Några av besöksplatserna är Vä IP, Åhus IP och Gamlegården vid friluftsbadet. Se hela schemat i Kristianstad kommuns evenemangskalender.

4-31: Sommarlovsbowling: Tollarps bowlinghall bjuder alla ungdomar mellan 6-18 år att bowla gratis under tisdagar. Erbjudandet gäller med starttid kl 10.00, 11.00, 12.00 eller 13.00. Registrering görs via www.barnbowlargratis.se och bokning av bana görs per telefon 044-311074.

4-14: Serieteckning för tjejer: Urbana Hembygdsgård bjuder in till serieteckning för tjejer mellan 14-18 år där historier ska bli serieformat. Inga tidigare kunskaper krävs, det är bara att prova på. Aktiviteten är fyra tillfällen plus utställning och deltagarna förväntas vara med vid alla tillfällen. 4, 7, 11 och 14 juli kl 16.00-19.00 och anmälan görs via mejl till info@wipala.se, ange namn, ålder och mejladress.

5-7: Sommaridrott på Näsby IF: kl 10.00 till 15.00 är det drop-in till sommaraktiviteter på idrottsplatsen. Det är öppet för barn mellan 7-15 år. Plats Grönevi.

5: Ängaliv: På torpet Månsas i Arkelstorp bjuds besökare in för att vara med i räfsning och hässjning. Det bjuds på kokkaffe och kaka. Ängaliv är ett projekt som pågår för att sprida kunskap om ängsskötsel, växter och biologisk mångfald. Det börjar kl 13.00.

5: Film på filmmuseet: Aftersun spelas kl 13.00. Den handlar om föräldraskap, minnenas förgänglighet och att plötsligt en dag växa upp.

Barbacka anordnar workshops på flera fritidsgårdar i kommunen. Foto: Tommy Svensson

5-7: Barbacka take over, Podcast och Gelprint: Barbacka ger sig ut till fritidsgårdarna i Kristianstad för att prat om hur världen hade sett ut om barnen fick bestämma. I en workshop får barnen spela in och skapa en egen podcast tillsammans med två pedagoger och en tekniker. I en annan workshop får barnen skapa konst och försöka skapa sin framtidsvision med tekniken Gelprint. Två konstpedagoger kommer finnas på plats för att hjälpa till med det. På onsdagen kommer workshopen till Öllsjö Fritidsgård, på torsdag till Näsby fritidsgård och till fredag till Barbacka fritidsgård. Aktiviteterna börjar kl 15.00 och vänder sig till barn och unga mellan 12-18 år.

6: Pop up bibblan: Sommar på bibblan gör att man kan träffa biblioteket utomhus. Utanför Kulturkvarteret i Kristianstad kan man prata böcker, låna böcker och hämta ett sommarboken-häfte. Tid kl 13.00.

6 och 13:e: Prova på klättring: Barn och ungdomar har chansen att testa på klättring hos C4 Climbing Club. Både bouldering och topprep står på schemat och väggarna är upp emot åtta meter. Den 6 juli är det tiderna 17.30-18.30 och 18.30-19.30 och den 13 juli är det 17.30-18.30 och 18.30-19.30. Anmälan sker till info@c4climbing.se, ange namn och ålder.

6: Rockbilly Fabulous: På Tivoliscenen kommer Ann Björling oh Frida Brunzell kl 19.00 att börja framträda modern Rockabilly. Det lovar ös, glitter och power.

I Råbelöfs kapell bjuds det på fina musikframträdanden.

6: Musik i sommarkväll: I Råbelöfs kapell kommer New Life Gospel under ledning av Mattias Björkenrud Karlsson att framträda. Start kl 19.00.

7: Film på filmmuseet: Igelkotten spelas upp kl 13.30. Den handlar om hur en portvakt i Paris och en 12-åring som planerar att ta sitt liv blir vänner.

8: Konsert i Norra Åsums kyrka: Per Bäcker Trio spelar musik från kl 18.00. Bland annat Evert Taube, Benny Andersson och Paul McCartney kommer att spelas.

9: Musik i redet: Kristianstads Storband bjuder på storbandsjazz kl 15.00. Det blir både bekanta klassiker och modernare sound. Utomhuskonsert i redet framför Naturum.

10-12: Fotbollsskola på Näsby IF: För barn mellan sex och tolv år arrangeras det drop in fotbollsskola med samling kl 10.

11: Guidning på Filmmuseet: Få en tur i den anrika filmateljén och lär dig mer om tidig filmproduktion i Kristianstad kl 13.00.

11: Film på filmmuseet, stumfilm: Terje Vigen spelas upp på Filmmuseet kl 13.30. Filmen handlar om en sjöman som får chans att hämnas på mannen som gjorde att han förlorade sin familj för flera år sedan. Barntillåten.

Nike Sellmar vann Idol 2022 och den 11 juli kommer hon till Stora torg i Kristianstad. Foto: Claudio Bresciani/TT

11: Musikkväll på Stora Torg med Nike Sellmar: Vinnaren av Idol 2022 kommer till Stora torg kl 20.00. Innan dess spelar ett förband och redan från klockan 15.00 hålls barn- och ungdomsaktiviteter på Lilla torg. Tiderna är preliminära så kom i god tid.

12: Film på filmmuseet, Olga: På filmmuseet går filmer med temat blomstertid varje onsdag hela sommaren kl 13.30. Denna gång är det filmen Olga som spelas. Den handlar om elitgymnasten Olga från Ukraina och hennes mamma som jobbar som journalist. Barntillåten.

14: Film på filmmuseet, The Royal Tenenbaums: En film om vänskap, familj och äventyr som spelas upp på filmmuseet kl 13.30. Barntillåten.

15: Konsert Heliga Trefaldighets kyrka: Hjärtats sånger kallas konserten som Alexandra Hedin, sopran, Kalle Engquist, baryton och Markus Kvint, piano, kommer att genomföra. Start kl 18.00.

Spännande guidning på Lillöborgen på Lillön i Vattenriket den 16 juli. Foto: Ingela Rutberg

16: Livet på Lillö: Spännande guidning om Lillöborgen. Ta gärna med fika och något att sitta på. Börjar kl 13.30.

18: Film på filmmuseet, stumfilm: Erotikon spelas kl 13.30 och är en romantisk komedi om modernitet oh månggifte i Stockholm på 20-talet.

18: Musikkväll på Stora torg med Brolle: Hyllar Vreeswijk kl 20.00 på Stora torg medan barn- och ungdomsaktiviteter drar igång på Lilla torg kl 15.00. Även ett förband kommer att spela. Tiderna är preliminära så kom i god tid.

19: Arenaonsdag: På Arenaområdet får barn mellan 6-12 år testa på tre olika idrotter: karate, gymnastik och bordtennis. Det kommer att hållas i två pass, ett med samling kl 9.10 och ett med samling 10.40. Kom i lämpliga kläder och ha gärna med en vattenflaska och frukt. Evenemanget arrangeras av Kultur - och fritidsförvaltningen. Läs mer om anmälan i Kristianstad kommuns evenemangskalender.

Filmmuseet i Kristianstad spelar upp flera filmer från olika kategorier under hela juli. Allt från stumfilmen till komedier finns att titta på. Foto: Lisa Brunzell

19: Film på filmmuseet, Midnatt i Paris: På filmmuseet går filmer med temat blomstertid varje onsdag hela sommaren kl 13.30. Denna gång en romantisk komedi från kärlekens stad Paris.

20: Mangaworkshop: På Degeberga bibliotek kan du lära dig grunderna för att teckna manga. Mangatecknaren Viktor Engholm kommer på besök. Det är två workshops samma dag, den första börjar kl 10.30 och den andra kl 14.00. De vänder sig till barn mellan 8-12 år.

20: Bandet Dönaberg: På Tivoliscenen bjuder lokala musiker på irländsk sväng på skånska. Start kl 19.00.

20: Musik i sommarkväll: I Råbelöfs kapell sjunger och spelar DuoVisa bestående av Mari och Lasse Berg. Start kl 19.00.

21: Film på filmmuseet: Miss Viborg spelas kl 13.30. Filmen handlar om vänskapen mellan en pensionär och en upprorisk tonårstjej.

22: Konsert Music for Dreamers: I Norra Åsums kyrka bjuds det kl 18.00 på meditativ musik av Peter Tegnér och Linda Sunesdotter.

23: Fiska vid Kanalhuset: Prova på fiskelyckan med Peshku Sportfiskeklubb. Barn upp till 16 år fiskar gratis och all utrustning finns på plats. Samling kl 11 vid Kanalhuset, Vattenriket.

25: Film på filmmuseet, stumfilm: Filmen Häxan spelas kl 13.30 och handlar om häxprocessens mörka historia.

Shirley Clamp kommer och framträder på Stora torg den 25 juli. Foto: Robin Vramsjö

25; Musikkväll på Stora torg med Shirley Clamp: Hon slog genom i Melodifestivalen år 2004, och nu kommer hon till Stora torg för att framträda kl 20.00. Innan dess spelar ett förband och även aktiviteter för barn håller på vid Lilla torg från kl 15.00.

25: Film på filmmuseet utomhus: Bio på terrassen med start kl 21.15. Då spelas Everything Everywhere All at Once, en film där en kinesisk-amerikansk kvinna är den enda som kan rädda världen. Filmen har vunnit bästa film, bästa regi och en rad bästa roller på Oscarsgalan.

26: Arenaonsdag: På Arenaområdet får barn mellan 6-12 år testa på tre olika idrotter: karate, gymnastik och bordtennis. Det kommer att hållas i två pass, ett med samling kl 9.10 och ett med samling 10.40. Kom i lämpliga kläder och ha gärna med en vattenflaska och frukt. Evenemanget arrangeras av Kultur - och fritidsförvaltningen. Läs mer om anmälan i Kristianstad kommuns evenemangskalender.

26: Film på filmmuseet: Comedy Queen spelas med start 13.30. Filmen handlar om 13-åriga Sasha som bestämt sig för att bli ståuppkomiker.

Biblioteket i Kristianstad låter barn testa olika VR-spel. Foto: Jessica Gow/TT

27: Spela på bibblan: På biblioteket i Kristianstad får barn från åtta år testa på ett utvalt VR-spel. Drop in gäller och denna gång spelas Beat Saber (Oculus Quest VR).

28-29: We are Gamlegården: En två-dagars områdesfestival för hela familjen där unga får delta i gratisaktiviteter som exempelvis hinderbanor, hoppborgar och turneringar. Platsen är Rinken/Grönevi i Kristianstad.

28: Film på filmmuseet: Dödgrävarens hustru handlar om Guled som gör vad som helst för att rädda sin njursjuka hustru. Start kl 13.30.

I Äspet ska det håvas och tittas på livet under ytan. Foto: Johan Nilsson/TT

29-30: Håvning i havet: Drop in vid Snickarhaken i Äspet, Åhus. Det utforskas med håvar, vattenkikare och vadarbyxor livet under ytan. Utrustning finns att låna, till både vuxna och barn. Start kl 11.00.

29: Konsert Heliga Trefaldighets kyrka: Det sjungs psalmer, visor, folkmusik och jazz i egna tolkningar under konserten Musik från himmeln. Konserten med Doun Manna börjar kl 18.00.

31: Sommarfiske vid Kanalhuset: Peshku Sportfiskeklubb bjuder in till prova på-fiske vid Kanalhuset mellan11.00-14.00. Det är gratis för unga under 18 år. Det kommer att provas på att fiska abborre, löja, mört och metallfisk. Klubben bjuder på frukt, korv och dricka.

31: Brädspel på Tollarps bibliotek: De ställer fram spelsuccéerna Kurragömma i Safariparken, Machi Koro och Ticket to Ride. Det är drop-in och fritt fram för besökarna att spela under bemannade öppettider. Denna dag är det mellan kl 10-13.

Hässleholms kommun:

5-14: Sommarlovsaktiviteter med ”Ung Fritid”: Kubb, lekar, bollspel, plockepinn och flera andra aktiviteter kommer att finnas på Hässleholms kulturhus mellan kl 13.00-19.30. Datumen är den 5-7 juli och den 10-14 juli.

11: Musik i sommarkväll: Frida Lindhardt och Mattias Björkenrub Karlsson bjuder på sång och musik mellan 19.00-20.00 i Vankiva kyrka.

15: Musik på Bishops: ock coverbandet Dirty Harriets kommer till The Bishops Arms i Hässleholm och spelar med start kl 19.30.

25: Musik i sommarkväll: Anna Björkenrud och Mattias Björkenrud Karlsson spelar musik i Norra Åkarps kyrka från kl 19.00. ”Tro, hopp och kärlek” är temat för kvällen.

25: Sommarmusik i Hästveda kyrka: Från kl 19.00 spelar Hjalmar Nordkvist, trombon, Hilda Nordkvist, kontrabas, och Lukas Hultman, piano, tillsammans i kyrkan.

Lotta Engberg sjunger allsång i Hembygdsparken i Hässleholm. Foto: Pressbild

27: Lotta Engberg till Hembygdsparken: Allsång i Hässleholm från kl 19.00. Ta med egen stol och fika. Konferencier är Lotta Alfredsson.

Östra Göinge kommun:

1-31: Wanås Konst: För alla under 19 år är det gratis att besöka Wanås Konst. Det ska gälla både utställningarna inomhus och skulpturparken utomhus.

6: Släktforskardag i Broby: I hembygdsparken anordnas släktforskardag, även öppet hus i Nya museet och Bokantikvariat Maud. Start vid kl 14.00.

Bromölla kommun:

1-31: Vävda rum: Sveriges största utställning med offentlig, virtuell konst. Ifö Center bjuder in till gående vernissage med visning av AR-konst. De har placerat ut tio AR-konstverk runt om i Bromölla, exempelvis en renhjord på Ifötorget och en portal i marken bakom biblioteket. Genom att ladda ner appen ”Vävda rum” på en telefon eller surfplatta kan man följa med på konstpromenaden.

I Havsdrakarnas hus kan man upptäcka både stort och smått. Foto: Fredrik Jalhed

1-31: Havsdrakarna Hus: Under ett besök på Havsdrakarnas hus kan du lära dig om krittidens lämningar och titta på fynd som hajtänder, bläckfiskbitar,krokodiltänder och sjöborrar, samt mycket mer. En liten, informativ utställning.

6: Guidad tur på Nymölla bruk: Populär sommarvisning av bruket där besökare kan lära sig mer om verksamheten. Visningen börjar kl 12.00 och det är samling vid portvakten. Bra att ha bekväma skor för att gå i trappor med, och åldersgränsen är 13 år. Anmälan behövs då det är ett begränsat antal deltagare. De bjuds på fika efter rundturen.

Osby kommun:

4-27: Fritidsgårdarna: Pulsen och Bulten har öppet varje tisdag, onsdag och torsdag mellan kl 13.00-18.00 hela juli. Årskurs 4-9 är välkomna, det bjuds på mellanmål och roliga aktiviteter.

5: Skrivarverkstad med Anja Gatu: Från 12.00-15.00 får barn i åldrarna 8-12 år utforska skrivandet. Anja Gatu, som är sportjournalist och barnboksförfattare berättar om sina böcker. Evenemanget sker på Osby bibliotek.

6: Berättelse om e-brev och släktforskning: Göinge Släkt- och hembygdsforskarförening och Osby bibliotek bjuder in till en eftermiddag på biblioteket. Där ska det berättas om hur ett e-brev öppnade en port till det förgångna. Start kl 14.00.

8-29: Prova på dans: I centralparken i Osby bjuds det in till dans av ABF. Alla åldrar är välkomna och inga förkunskaper krävs. Det börjar kl 14.00 och är igång den 8/7, 15/7, 22/7 och 29/7. Danserna som ska provas på är jive, tango, rumba, samba och vals.

12-13: Workshop Book Nook: Tillsammans med konstnären Saskia Gullstrand får barnen skapa Book Nooks, små miniatyrer som man kan ha i bokhyllan. Anmälan krävs och görs till fritidsgården. På onsdagen kl 15.00 är det samling på Fritidsgården Bulten och på torsdagen är det kl 14.00 på fritidsgården Pulsen.

23: Slåtterdag i Möllehem, Lönsboda: Slåttern börjar kl 10.00 och besökare får gärna hjälpa till med lie eller räfsa. Sopplunch serveras kl 12.00.

Prova på att skapa keramik hos Sliperiet Gylsboda den 24-25 juli. Foto: Roger Carlsson

24-25: Prova på keramik: Mellan kl 13.00 och 16.00 bjuder Sliperiet Gylsboda på prova på-tillfälle med keramik. Inga förkunskaper krävs och allt material finns på plats. Det bjuds även på fika. Tillfället rekommenderas till personer över 7 år. Endast tio platser per dag, anmälan görs till pia@sliperietgylsboda.se.

Hela nordöstra Skåne:

1-31: Sommarboken: Låna sex böcker och få en presentbok av biblioteket, gäller alla bibliotek i Skåne Nordost.

1-31: Skåneleden: Den 140 mil långa leden är redo för besökare året om och sträcker sig över hela Skåne, inklusive de ovanstående fem kommunerna. Både lättvandrade och tuffare leder finns att följa.