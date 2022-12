Ellen, 12, blåste in julen – med Ukrainas nationalsång

På julaftonen stod hon bredvid mamma Johanna och blåste in julen.

Johanna och Ellen Siversson hjälpte till att blåsa in julen.

Kristianstadsbladet sände live från Stora Torg på Instagram. Klicka på inlägget längre ner i artikeln för att ta del av julblåset, Bo Silverbens tal samt Ukrainas nationalsång.

Malin Bergkvist, som är orkesterns talesperson, berättar att man har blåst in julen i Kristianstad sedan 1984 och Stefan Edberg, dirigent och ledare, flikar in att ”blåsa in julen” egentligen är en tradition som härstammar från 1500-talet.