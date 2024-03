Kommunen lägger två miljoner på omorganisation i rådhuset

Omorganisationen på kommunledningskontoret blir dyr. Förutom att en chef har köpts ut så lades en halv miljon kronor på att låta ett konsultföretag göra översynen.

Nu tas dessutom en konsult in för att agera chef för över 98 000 kronor per månad. Plus moms.