Mårten har helt rum fyllt med unik grissamling: ”You name it”

En gång var det mamma Ingrids tonårsson och gullegris som bodde i källarrummet.

Ovanvåningen fyllde hon med prydnadsgrisar. Fler och fler.

Slutligen blev det gamla pojkrummet en ”svinstia”. Omkring tusen djur fick flytta ned.