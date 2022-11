Per och hunden ”Ipa” redo när människor försvinner: ”Vill göra nytta”

Uppdraget: hitta föremål som inte tillhör skogen. På kommando ger ”Ipa” sig iväg. Mobilen och tröjan har legat utomhus i dagar, men de blir en enkel match.

”Ipa” stannar blickstilla med nosen mot fyndet och tittar upp på Per, som öser beröm över honom. De är ett rutinerat hundekipage, som via FIKK kallas in när människor försvinner.