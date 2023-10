Agnetha Fältskog tillfreds med livet

Agnetha Fältskog släpper sitt nya album, "A+", en remix av av skivan "A" från 2013 plus den nyinspelade låten "Where do we go from here". Inför skivsläppet intervjuas "The Greta Garbo of pop" i The Guardian och berättar bland annat att hon är tillfreds med sitt liv bortom offentligen. Vid premiären av den digitala föreställningen Abba Voyage i London bugade hon visserligen på scenen tillsammans med de övriga bandmedlemmarna. Nu skulle hon vilja se föreställningen som en i publiken: "Som en mus. Sittandes i ett hörn, och bara titta".