Astrud Gilberto död: "Tog bossa nova ut i världen"

Ryckte in

Astrud Gilberto, som då inte hade något studioerfarenhet fick rycka in och sjunga "The girl from Ipanema", eftersom producenten ville ha en sångerska som kunde engelska. I originalinspelningen sjöng hon låten som duett med sin man. Astrud Gilbertos namn fanns inte ens angivet och hon fick inga royalities, skriver The Guardian .

Disco-version

Astrud Gilberto sjöng på en rad bossa nova-skivor, däribland "The Shadow of your smile" (1965) och "Plus" (1986; tillsammans med James Last). Hon spelade också in musik med Chet Baker, men "The girl from Ipanema" förblev hennes största hit.